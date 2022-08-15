«Это катастрофа». Мэр Мелитополя предупредил, что оккупанты не организуют отопительный сезон в городе 15 августа, 19:21 В Мелитополе 95% отопления является газовым, а в городе нет газа уже три недели (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики не успеют починить газопровод к началу отопительного сезона, поэтому город может остаться без тепла, сообщил мэр Иван Федоров.

«Что касается отопительного сезона — это можно сказать почти катастрофа», — сказал он в эфире телемарафона.

Он уточнил, что в Мелитополе 95% отопления является газовым, а в городе нет газа уже три недели. Федоров подчеркнул, что пока город и часть Запорожской области не будут освобождены от россиян, газ там не появится.

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«Скорее всего, город Мелитополь будет без газа, потому что на починку и восстановление этих систем нужно время», — сказал он об отопительном сезоне.

Мэр Мелитополя также опроверг заявления роспропаганды о том, что оккупанты якобы успеют построить новый газопровод в городе и дадут газ местным жителям. Он убежден, что россияне не успеют это сделать до отопительного сезона.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отопительный сезон в столице будет сложным и призвал горожан на всякий случай приготовить теплые вещи и одеяла.

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