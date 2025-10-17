Проблема этой зимы. Сколько Украине нужно докупить газа для отопительного сезона из-за российских обстрелов и сколько это стоит

На днях войска страны-агрессора России в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины (Фото: ГСЧС Украины в Полтавской области)

На сегодня Украина успела накопить к отопительному сезону около 13 млрд кубических метров газа в подземных хранилищах с учетом «буферного».

Об этом в интервью NV рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

«Если Украина найдет где-то дополнительно 2 миллиарда евро и купит где-то зимой 4 млдр „кубов“ газа, то, думаю, больших проблем не будет, — предполагает эксперт, — Тот дефицит, который образовался на фоне уменьшения газодобычи из-за российских ударов, будет покрыт за счет импорта. Больше ничего в балансе не изменится. Но для этого нужно найти средства».

Специалист обращает внимание на усиленные атаки на украинскую газодобывающую инфраструктуру в течение всего октября, и, по его мнению, быстро восстановить ее не получится, особенно, если российские обстрелы будут продолжаться.

«Вряд ли мы успеем все восстановить до зимы. Думаю, здесь есть большая проблема», — говорит Омельченко.

По словам эксперта, в предыдущие годы собственная газодобыча покрывала 85% всего потребления в стране.

Как сообщалось ранее, на днях войска страны-агрессора России в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Ряд объектов в нескольких областях остановили работу, говорится в сообщении Нафтогаза в четверг, 16 октября.

РФ в ночь на четверг, 16 октября, атаковала объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу. До этого в октябре оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.