Сложнейшая зима за десятилетия. Температура в домах украинцев в отопительный сезон будет на четыре градус ниже нормы 29 августа, 03:43 Украинцев ждет сложный отопительный сезон (Фото:hessam nabavi/Unsplash)

Глава НАК Нафтогаз-Украина Юрий Витренко сообщил, что этой зимой температура в домах украинцев будет на четыре градуса ниже нормы.

Температура в квартирах будет на уровне 17−18 градусов по Цельсию, сообщает The Guardian.

Витренко подчеркнул, что украинцев ожидает самая холодная зима за десятилетия. Отопительный сезон начнется позже и закончится раньше.

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Юрий Витренко подчеркнул, что украинцам необходимо приготовить теплую одежду и одеяла, если температура на улице упадет ниже -10.

Он отметил, что Украине необходимо порядка 10 миллиардов долларов на закупку газу. Ситуация может ухудшится, ведь большинство украинских месторождений газа находятся вблизи линии фронта.

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

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