«Погода за нас». Когда в Украине начнется отопительный сезон 2022 и какие регионы к нему не готовы 13 октября, 11:11 Отопительный сезон 2022 года в Украине: когда он начнется (Фото:unsplash\he gong)

Вопреки ракетным ударам страны-агрессора по объектах критической инфраструктуры, в Украине готовы начать отопительный сезон вовремя в большинстве областей страны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

«В некоторых регионах, это девять регионов, уже начали подключать социальные заведения к теплоснабжению. Это, в первую очередь, медицинские учреждения, роддомы…

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Что касается жилого фонда. В конце октября в большинстве регионов и городов мы планируем начать теплоснабжение. Если будет холодно до того [времени — ред.], мы начнем также [раньше], в соответствии с температурными показателями", — рассказал Министр.

Карта готовности регионов Украины к отопительному сезону 2022 / Фото: Телемарафон

Ранее в эфире телемарафона он рассказал о готовности регионов Украины к началу отопительного сезона. 16 из них готовы на 100%. В большинстве областей этот показатель выше 99%, в Харьковской области — 97%, в Донецкой — 52%.

Согласно карте, которую продемонстрировал Чернышов, в поврежденных боевыми действиями временно оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей и АР Крым нет данных по их готовности к началу отопительного сезона.

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области вообще невозможно запустить отопление в 2022 году и призвал людей эвакуироваться хотя бы на период холодов. Также он объяснил, что в Луганской области оккупанты не готовят котельные к отопительному сезону.

Министр также напомнил, что отопительный сезон начинается по решению органов местного самоуправления в ситуациях, когда средняя температура в течение трех суток уже ниже 8 градусов.

«Мы фактические готовы с 15 октября включить тепло в многоквартирных домах, но по прогнозах гидрометцентра мы знаем, что октябрь планируется теплым. Потому мы думаем, что, особенно в южных регионах, мы будем включать тепло ближе к концу октября. Погода за нас», — объяснил министр.

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