В среднем Украина готова к отопительному сезону на 60% - Шмыгаль 5 августа, 06:44 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в среднем, Украина подготовлена к отопительному сезону на 60%.

«В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон», — заявил Шмыгаль.



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Глава правительства подчеркнул, что согласно плану, к 15 октября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 2,5 миллионов тонн угля.

«Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику», — сообщил премьер.

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

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