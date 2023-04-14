Алексей Чернышов: Отопительный сезон в Украине завершен 14 апреля, 16:31 Новости компаний Алексей Чернышов, глава Группы Нафтогаз, руководитель Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг.

В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз, руководитель Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг. Алексей Чернышов.

«Благодарю руководителей городов и областей, с которыми мы тесно работали в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7 и оперативно решая все вопросы. Благодарю наших героев-газовиков, которые непосредственно обеспечивали добычу и поставку голубого топлива и восстанавливали поврежденные объекты. Несмотря на обстрелы, ракетный террор и постоянную опасность», — отметил Алексей Чернышов.

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Он также подчеркнул, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

«Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму», — добавил глава Группы Нафтогаз.

Напоминаем, что компания Группы Нафтогаз — АО «Укртрансгаз» — стала вторым в Европе оператором газохранилищ, успешно прошедшим сертификацию в соответствии с новыми правилами ЕС.