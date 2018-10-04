Отопительный сезон. Когда дадут тепло и кто сможет получать субсидию

Отопительный сезон начнется 15 октября, решил кабинет министров. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Местные администрации должны должны принять решение об обогреве с учетом погодных условий, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, у местных властей есть более 10 дней для подготовки.

Гройсман также добавил, что правительство выделяло достаточно денег на ремонт теплотрасс и котельных.

Кто может получать субсидии

В этом году финансирование субсидий в бюджете уменьшено, по сравнению с предыдущим годом, с 71 млрд грн до 53 млрд. Это связано с тем, что в прошлом году учитывали долги государства перед теплоснабжающими предприятиями, пояснил министр социальной политик Андрей Рева.

Субсидию могут не получить те, кто имеет денежные переводы из-за границы на сумму более 50 тыс. грн

По его словам, на рост выплат от государства влияют тарифы, но на снижение - повышение социальных стандартов. А в этом году получилось так, что одна негативная тенденция нивелируется из-за наличия другой положительной, отметил министр.

В то же время, не получить субсидий могут те, кто получает денежные переводы из-за границы, а сумма их превышает 50 тыс. грн, подтвердил Андрей Рева. Также на решение социальных органов о предоставлении субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тыс. грн.

На решение о получении и размере субсидии не влияют доходы от начисленных банковских депозитов и проценты от них. Все те, кто может самостоятельно рассчитаться за коммунальные услуги, также субсидий не получат. Это прописано в соответствующем правительственном постановлении, демонстрирующем, как рассчитать это по доходам.

Долги компаний перед Нафтогазом

Как пояснил соглава фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, несмотря на высокие тарифы, население оплачивает коммунальные услуги исправно. Основная задолженность перед Нафтогазом - это штрафы и пеня, которые компания насчитала городам из-за несвоевременной оплаты за поставки газа.

Тем не менее, власть перед выборами не допустит срыва отопительного сезона, констатировал Марунич.

Газа в отопительный сезон в украинских хранилищах хватит. Зима не будет холодной, что делает невозможным технические неисправности у теплоснабжающих организаций, рассказал руководитель проектов и программ аналитического Дикси Групп Роман Ницович.

По его словам, могут возникнуть проблемы с тем, что Нафтогаз откажется поставлять топливо Темплокомуненерго из-за долгов.

Температурные пределы

Предусмотреть температуру зимой пока сложно, отметила ведущий синоптик украинского гидромецентр Людмила Савченко.

Для начала отопления температура должна опуститься ниже 8 градусов

По ее словам, отопительный сезон в этом году начинается вовремя.

"2014, 2015 и 2016 года - Левобережье, западные и северные области, а 2015 год - на большей части территории, переход через 8 градусов происходил раньше, чем обычно - 5-8 октября. А на Левобережье в 2013 году - вообще в конце сентября. 2016 год - переход был блшизок к норме, 10-12 октября, а в 2014 году - 14-23 числа. В прошлом году осень выдалась теплой, поэтому переход состоялся аж 20-23 октября, а на юге даже в ноябре", - отметила синоптик.

Кабинет министров констатировал готовность к отопительному сезону еще 14 сентября. По данным Минрегиона, социальная инфраструктура Украины почти на 100% готова, а в прошлом месяце начались запуски на всех котельных.