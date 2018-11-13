Отопительный коллапс в регионах. Почему жители городов в трех областях остались без тепла

Чрезвычайное положение в Смеле Черкасской области и Шепетовке Хмельницкой области. Баррикады и подожженные шины в Кривом Роге Днепропетровской области из-за отсутствия отопления. В школах городов объявили вынужденные каникулы. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В Смеле коммунальный коллапс происходит каждую осень несколько лет подряд. Около 70 тыс. жителей города замерзают без тепла - там до сих пор не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах.

Спор в суде и кредит под залог

Все из-за значительных долгов бывшего поставщика газа, компании Смела Энергоинвест перед Нафтогазом. Речь идет о более 200 млн грн. Городская власть обвинила частную компанию и весной разорвала с ней соглашение. В 2010 году горсовет передал Энергоинвесту права на городские котельные и теплоцентрали.

Теперь спор решают в судах. Основным поставщиком тепла стало предприятие Смилакомунтеплоенерго.

Чтобы урегулировать ситуацию, городской голова Алексей Цибко приехал в Киев, где проходит Совет регионального развития. Там он во время разговора с министром регионального развития Геннадием Зубко сообщил, что городской совет принял решение взять кредит в 15 млн гривен под залог городского имущества, которое должно стать гарантией своевременной оплаты за газ перед Нафтогазом.

Проблемы отопления в Шепетовке и Коцюбинском

Министр Геннадий Зубко пообещал поддерживать городские власти, впрочем раскритиковал мэра Смелы за то, что вопрос не решали летом, чтобы вовремя начать отопительный сезон. Кроме того, он напомнил, что до сих пор проблемными остаются Шепетовка Хмельницкой и Коцюбинское в Киевской области. По словам министра, ответственность за отопительный сезон всегда на городской власти.

Температура в помещениях, где находятся дети, составляет лишь 9 градусов тепла

Коммунальное предприятие Смилакомунтеплоенерго не имеет средств на предоплату за газ, рассказал его руководитель Игорь Бойко. Из-за долгов другого предприятия Нафтогаз не выдает лимиты на газ предприятию-преемнику.

На прошлой неделе жители провели вече на центральной площади, где требовали от городских властей отчет, что они делают для начала отопительного сезона. Некоторые возмущенные родители даже посетили сессию городского совета. Евгения Гладырь, глава родительского комитета одного из дошкольных учебных заведений, пожаловалась, что температура в группах утром составляет лишь 9 градусов тепла.

В Кривом Роге горят шины

В Кривом Роге из-за отсутствия отопления жители подожгли шины под офисом Криворожгаза, сообщает местное издание Первый Криворожский. На место происшествия приехали пожарные и представители правоохранительных органов. Перед этим в госпредприятии Криворожская теплоцентраль заявили, что подачу газа на котельную заблокировал именно Криворожгаз.

В предприятии отметили: если местная теплоцентраль получит номинации газа, то отопление в домах криворожан появится в течении суток. Криворожане стали заложниками отсутствия переговоров и оплат между госпредприятиями - Нафтогаз Украины и Криворожская теплоцентраль, сообщил первый заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Кривом Роге Александр Катриченко.

Он напомнил, что отопление в городе обеспечивают две крупнейшие компании Криворожтеплосеть и Криворожская теплоцентраль. Только первая успешно получила газ и запустила четыре котельные. Зато предприятие Криворожская теплоцентраль подчиняется Фонду госимущества Украины и не подконтрольна городской власти.