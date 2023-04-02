«80% моих пациентов — порнозависимые». Какие сексуальные проблемы испытывают украинские пары, живущих раздельно из-за войны 2 апреля, 07:22 Эксклюзив NV Больше года семьи лишены личных встреч, а их сексуальная жизнь перекочевала в онлайн (Фото:Yui Mok / PA Images via Reuters)

Сексолог Татьяна Славина называет источники главных интимных трудностей пар, разделенных войной

Согласно недавнему исследованию Социологической группы Рейтинг, 44% украинских пар пришлось разъехаться из-за войны. Многие женщины оказались в эвакуации не просто в другом регионе, а в другой стране или даже на другом континенте.

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Больше года такие семьи лишены радости регулярных личных встреч, а их сексуальная жизнь почти полностью перекочевала в онлайн.

Чем это чревато — объясняет психолог-сексолог Татьяна Славина.

«Сексуальность и секс — это лишь следствие отношений, — подчеркивает она. — Если все хорошо, то люди будут искать возможность сохранить близость, в том числе и сексуальную. В противном случае расстояние будет лишь поводом».

Самая большая ошибка, продолжает сексолог, это считать, что, когда война закончится, пары будут пытаться восстанавливать отношений.

«Тут подходит метафора с цветами, — говорит Славина, — мы их пока не будем поливать, а когда война закончится, мы их начнем поливать. Так не работает».

Главная проблема многих пар на расстоянии — не умение строить коммуникацию, полагает сексолог. «В паре начинают разрушаться те обстоятельства, которые ее удерживали, — продолжает она. — Например, уходит совместный быт, забота о детях, привычный уклад, какие-то семейные схемы адаптации. Пара может не понимать, о чем им созваниваться и говорить. Это момент отсутствия эмоциональной близости, без которой исчезает и сексуальная. Потому что сказать о своих желаниях партнеру — это тоже про близость. И сложнее всего тем, у кого изначально вместо близости были только семейные роли „муж — жена“, „папа — мама“».

И чем дольше длится расставание, тем больше человек живет в фантазиях и воспоминаниях, а не в контакте с реальным человеком, продолжает Славина. И тогда может быть сложно впоследствии заново «встретиться».

«Еще 80% мужчин, с которыми я сейчас работаю, — порнозависимые, — подчеркивает сексолог. — Проблема была и раньше, усугубилась в COVID, а сейчас достигла своего апогея. Первое, что страдает — способность к эрекции. То есть у мужчины с этим проблем нет, но, в отличие от порно, эрекции на реальную женщину тоже нет».

Полную версию интервью с Татьяной Славиной читайте здесь