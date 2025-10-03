США — на 16-м месте. К каким государствам украинцы относятся лучше всего — опрос

3 октября, 21:10
Несмотря на войну 2,4% украинцев до сих пор положительно относятся к РФ (Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Граждане Украины наиболее положительно относятся к Нидерландам, Канаде, Норвегии, Латвии, Литве, Германии, Франции, Швеции, Великобритании и Эстонии, а наиболее негативно — к РФ, Беларуси и Китаю. Однако до сих пор 2,4% украинцев положительно относятся к России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

Согласно исследованию, лидер рейтинга — Нидерланды. К этой стране благосклонно относятся 89,3% респондентов. Соединенные Штаты по уровню положительного отношения заняли 16-е место. К ним благосклонно относятся 69,6% украинцев.

К соседней Польше благосклонно относится 73,5% респондентов. По уровню положительного отношения страна находится на 14-м месте. Кроме того, 61% респондентов положительно оценивают усилия Польши по оказанию гуманитарной помощи.

Еще 44% указали на развитие экономического сотрудничества, 51% высоко оценил военное и безопасностное взаимодействие. Вместе с тем, только 19% опрошенных украинцев считают отношения с Польшей в плоскости исторической памяти хорошими.

Оценка украинцами текущего уровня отношений между Украиной и Польшей / Фото: Центр Разумкова

11,1% респондентов назвали себя хорошо осведомленными с темой украинско-польских столкновений, которые происходили на Волыни в 1943 году. Осведомленными в общих чертах считают себя 35,4% опрошенных.

Среди этих людей 5,9% считают виновной в событиях на Волыни украинскую сторону, польскую — 13,2%, обе — 43,7%. Вариант «никто не виноват, так сложились обстоятельства» выбрали 23,9% опрошенных.

Кто был виновен в трагических событиях на Волыни / Фото: Центр Разумкова

Положительное отношение украинцы также показали к Дании, Финляндии, Чехии, Японии, Турции и Румынии.

Последней страной с положительным балансом одобрения является Словакия. К ней благосклонно относится 49% украинцев. В свою очередь к Венгрии негативно относится уже больше украинцев, чем положительно — 24,1%.

Негативный баланс у Индии, Китая, Беларуси и России. Вместе с тем, к последней положительное отношение несмотря на войну сохраняет 2,4% опрошенных.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности с 12 по 17 сентября 2025 года.

Методом face-to-face опрашивали 1210 респондентов в возрасте от 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на завершающем этапе.

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями агрессии РФ.

Результаты опросов Киевского международного института социологии, которые были опубликованы 7 ноября 2024 года, свидетельствовали, что в Украине 3% граждан до сих пор хорошо относились к России.

