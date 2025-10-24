Около 90% украинцев негативно относятся к стране-агрессору России и ее жителям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос об общем нынешнем отношении к России, респонденты могли выбрать один из вариантов: «очень хорошо», «в основном хорошо», «в основном плохо», «очень плохо» или «трудно сказать».

Опрос показал, что 91% украинцев плохо относятся к России, а 4% - хорошо. В 2024 году показатели были, соответственно, 93% и 3%.

В КМИС отметили, что абсолютное большинство населения во всех регионах — от 92% на западе до 80% на востоке — плохо относятся к России.

Фото: КМИС

Также украинцев спросили об общем отношении к россиянам-жителям РФ. 85% опрошенных сказали, что имеют к ним негативное отношение. Хорошо к жителям России относятся 8% украинцев. КМИС указывает, что почти идентичные показатели были в 2024 году.

Фото: КМИС

Опрос проводился со 2 по 14 сентября 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1023 респондента в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству Украины областях.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.