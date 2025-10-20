Увеличилось количество украинцев , которые считают, что Европа и США устали от Украины и будут давить, чтобы Киев пошел на уступки стране-агрессору России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 19 сентября — 5 октября.

Так, если в течение февраля-августа 2025 года общественное восприятие Европы было достаточно стабильным, то сейчас мы впервые фиксируем нисходящую тенденцию. Так, стало меньше тех, кто видит в Европе надежного союзника — с 63% в начале августа до 58% в начале октября. В то же время с 27% до 36% стало больше тех, кто считает, что поддержка Европы слабеет и она давит на Украину для уступок России".

Если говорить о США, то доля тех, кто считает, что США устали и давят на Украину для одобрения несправедливого мира, выросла с 38% (в начале августа) до 52% (в октябре). Доля оптимистов, которые благосклонно оценивают политику Америки, снизилась незначительно (с 42% в начале августа до 38%).

Социологи отмечают, что рост доли критически настроенных граждан произошел прежде всего за счет снижения тех, чьи взгляды в начале августа были неопределенными.

Также украинцев спрашивали о готовности к территориальным потерям для завершения войны.

КМИС выяснил, что те, кто считают, что Европа/США устают и давят на Украину, в большей степени готовы принять территориальные потери, причем даже самые тяжелые.

«В то же время даже среди тех, кто критически оценивает политику Европы/США, большинство отвергают самые тяжелые требования (такие как официальное признание оккупированных территорий частью России или передача России территорий, которые сейчас контролирует Украина)», — отмечают социологи.

Исследование проводилось с 19 сентября по 5 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.