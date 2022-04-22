В Минобороны Британии объяснили решение Путина отказаться от штурма Азовстали в Мариуполе

22 апреля, 09:55
Цей матеріал також доступний українською
Путин дал приказ отменить штурм Азовстали, приказав заблокировать промышленную зону (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Путин дал приказ отменить штурм Азовстали, приказав заблокировать промышленную зону (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Поддержи НВ

Решение российского диктатора Владимира Путина отказаться от штурма Азовстали и перейти к его блокаде может говорить о желании сдержать сопротивление украинских военных в Мариуполе, заявили в Минобороны Британии.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

По данным британской разведки, это даст возможность высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Видео дня

«Полномасштабное наземное наступление России на завод, скорее всего, повлечет за собой значительные потери российских войск, что еще больше снизит их общую боевую эффективность», — отметили там.

Читайте также:
Арестович объяснил, почему Путин заявил об отказе от штурма Азовстали

В британском оборонном ведомстве добавили, что интенсивные обстрелы и бои на Донбассе продолжаются, Россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман и Попасную.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1517375697437798405

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Читайте также:
Два месяца сражений вместо дней. Почему контроль над Мариуполем станет для Путина «пирровой победой» — Foreign Policy

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.


Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X