В Минобороны Британии объяснили решение Путина отказаться от штурма Азовстали в Мариуполе 22 апреля, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Путин дал приказ отменить штурм Азовстали, приказав заблокировать промышленную зону (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Решение российского диктатора Владимира Путина отказаться от штурма Азовстали и перейти к его блокаде может говорить о желании сдержать сопротивление украинских военных в Мариуполе, заявили в Минобороны Британии.

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По данным британской разведки, это даст возможность высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

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«Полномасштабное наземное наступление России на завод, скорее всего, повлечет за собой значительные потери российских войск, что еще больше снизит их общую боевую эффективность», — отметили там.

В британском оборонном ведомстве добавили, что интенсивные обстрелы и бои на Донбассе продолжаются, Россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман и Попасную.

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.







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