Министр образования Лисовой поддержал отмену отсрочки от мобилизации для некоторых студентов 5 сентября, 21:15 Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Министр образования и науки Оксен Лисовой поддерживает законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, которые получают непоследовательное образование.

Об этом во вторник, 5 сентября, Лисовой сообщил в Facebook.

Он пояснил, что образование не должно быть о «имитации и лазейки», зато высшее образование должно быть осознанным выбором и «процесс получения».



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«Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов», — написал министр.



Лисовой отметил, что сейчас есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный способ избежать мобилизации.



По его данным, в 2022 году стало на 55 тысяч больше студентов-мужчин, которым больше 25 лет, чем было в 2021 году, в том числе 33 тысячи на магистерском уровне.



Лисовой отметил, что такие схемы порождают явление фиктивного обучения, что негативно влияет на общее качество образования.



Глава МОН подчеркнул, что законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, должен урегулировать этот вопрос. В предложенных изменениях отмечается, что отсрочка от мобилизации не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в университет и получают непоследовательное высшее образование.



В то же время отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное высшее образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях, однако по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

«Право на образование — гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и в дальнейшем смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избежания обязанности — не о честности и не о достоинстве», — подчеркнул министр.

4 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более.

Ранее представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз. Позже он пояснил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

