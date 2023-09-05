Министр образования Лисовой поддержал отмену отсрочки от мобилизации для некоторых студентов

5 сентября, 21:15
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Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Министр образования и науки Оксен Лисовой поддерживает законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, которые получают непоследовательное образование.

Об этом во вторник, 5 сентября, Лисовой сообщил в Facebook.

Он пояснил, что образование не должно быть о «имитации и лазейки», зато высшее образование должно быть осознанным выбором и «процесс получения».

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«Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов», — написал министр.

Лисовой отметил, что сейчас есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный способ избежать мобилизации.

По его данным, в 2022 году стало на 55 тысяч больше студентов-мужчин, которым больше 25 лет, чем было в 2021 году, в том числе 33 тысячи на магистерском уровне.

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Лисовой отметил, что такие схемы порождают явление фиктивного обучения, что негативно влияет на общее качество образования.

Глава МОН подчеркнул, что законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, должен урегулировать этот вопрос. В предложенных изменениях отмечается, что отсрочка от мобилизации не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в университет и получают непоследовательное высшее образование.

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В то же время отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное высшее образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях, однако по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

«Право на образование — гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и в дальнейшем смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избежания обязанности — не о честности и не о достоинстве», — подчеркнул министр.

4 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более.

Ранее представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз. Позже он пояснил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Образование Мобилизация Студенты Высшее образование Министерство образования Война России против Украины Оксен Лисовой

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