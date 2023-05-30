Польша и Украина. Отличия в правилах дорожного движения, которые стоит знать, чтобы не получить штраф или ограничение свободы 30 мая, 05:05 Отличия между польскими и украинскими правилами дорожного движения (Фото:монтичелло/депозитфото)

Нормы дорожного движения в Польше отличаются от правил, действующих в Украине. Ознакомьтесь с самыми существенными отличиями, чтобы избежать получения штрафа при движении по польским дорогам.

Ограничение скорости

Одним из важнейших аспектов является соблюдение разрешенной скорости. Частое превышение скорости приводит к авариям. Нормы скорости в Польше и Украине сходны, но есть незначительные отличия. Максимальная скорость в населенных пунктах ограничена 50 км/ч как в Польше, так и в Украине. На скоростных дорогах в Украине можно немного разогнаться — до 110−120 км/ч. По автомагистралям также можно двигаться со скоростью до 140 км/ч в Польше и до 130 км/ч в Украине. Если вы планируете поездку по польской автомагистрали, следует ознакомиться с процедурой приобретения билетов для платных дорог. Если вы не уверены в пределах разрешенной скорости, рекомендуется внимательно наблюдать за дорожными знаками и адаптировать скорость автомобиля в соответствии с ними.

Видео дня

Ограничение алкоголя в крови

В Польше, согласно законодательству, для велосипедистов и водителей действует ограничение на содержание алкоголя в крови. Максимально допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Если кровь содержит более 0,5 промилле алкоголя, то это считается преступлением перед законом. Если полиция поймает водителя или велосипедиста в состоянии алкогольного опьянения, водитель может получить до 10 штрафных баллов, а также штраф в размере нескольких тысяч злотых. В отдельных случаях может быть применено ограничение свободы или заключение в тюрьму.

Правила для велосипедистов

Велосипедисты должны пользоваться велосипедными дорожками или двигаться по дороге вместе с автомобилями. Использование пешеходных дорожек разрешается велосипедистам только в случаях, когда скорость движения автомобилей на дороге превышает 50 км/ч. Дети до 10 лет, в сопровождении взрослых, могут пользоваться тротуарами без ограничений. Когда вы управляете велосипедом ночью или в условиях ограниченной видимости, важно иметь надлежащее освещение на вашем велосипеде. Также, по крайней мере один тормоз и звонок должны быть в рабочем состоянии.

Пешеходы имеют приоритет

Если вы замечаете пешеходов, приближающихся к пешеходному переходу, вы должны остановиться и дать им перейти. В такой ситуации пешеходы имеют приоритет, и не соблюдение этого правила может привести к штрафу в размере 1500 злотых (примерно 13130 грн). Так же штрафуется обгон транспортных средств на пешеходном переходе. Водители в Польше чаще всего получают штрафы именно за несоответствующее пропускание пешеходов.

Обязательное освещение

Согласно польскому законодательству, включенный ближний свет в автомобиле должен быть включен в течение всех суток, независимо от времени. Украинское законодательство имеет немного другие требования, и водители обязаны включать свет только с 1 октября по 1 мая, а также ночью и во время плохой видимости. Стоит помнить об этом правиле, поскольку за нарушение может быть наложен штраф в размере до 300 злотых (примерно 2625 грн).

Перевозка детей

Касательно перевозки детей, если высота ребенка меньше 150 см, его нужно перевозить в специальном детском автокресле или автолюльке, которые соответствуют его высоте и весу. Если рост ребенка превышает 135 см, его можно перевозить на заднем сиденье без использования автокресла, если рост и вес ребенка не позволяют установить соответствующее автокресло. Украинский закон требует использовать автокресло для детей ростом до 145 см. Важно помнить об этом правиле, поскольку нарушение правил перевозки ребенка без надлежащей защиты может привести к штрафу в размере до 300 злотых (примерно 2625 грн) и до шести штрафных баллов.

Культура вождения в Польше

Общеизвестно, что большинство водителей в Польше характеризуются нервным стилем вождения и неадекватным поведением на дороге. Водители легко раздражаются и часто злоупотребляют использованием клаксона. Не все знают, что использование звуковых сигналов в населенных пунктах запрещено, и разрешается только в случаях, когда существует реальная опасность или аварийная ситуация. Это может быть неожиданной информацией, поскольку на польских улицах часто можно услышать множество сигналов, которые обычно выражают раздражение водителей или желание поспешить. Однако, нарушение этого правила может привести к начислению штрафа в размере 100 злотых (примерно 875 грн).