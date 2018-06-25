Отличить качественную информацию от фейков. Что может скрывать социальная реклама на каналах медиамагнатов

Около трети социальной рекламы на украинском телевидении - скрытая коммерческая или политическая реклама. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации. Скрытая реклама также зафиксирована в наружной рекламе Киева и составляет 20% от всего сегмента. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Общественный вещатель

В то же время на телевидении шестая часть всех образцов социальной рекламы касается сферы здоровья населения. Больше всего социальной рекламы по количеству эфирного времени и роликов выходит на телеканале Общественного вещания, который имеет бюджетное финансирование.

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Руководитель мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб отметила, что чаще всего социальной рекламой в собственных целях злоупотребляют владельцы телеканалов или приближенные к ним лица.

"Касаемо нашего исследования, у меня возникают догадки, что социальная реклама находится на достаточно ручном управлении. То есть, рекламодатели либо близки к медиавладельцам, либо они как-то с ними связаны, либо они и есть этими собственниками медиа. Эта реклама как социальная может подаваться на телеканалах", - отметила Елена Голуб.

Какие телеканалы участвовали в наблюдении

Для исследования были выбраны 9 общенациональных телеканалов: Новый канал, СТБ, ICTV, UA: Первый, 1+1, Интер, Украина, Прямой и 112 Украина, а также социальная реклама на внешних носителях Киева.

Мониторинг каналов осуществлялся в течение двух часов прайм-тайма с 19:00 до 21:00 в один из трех дней 3, 4 или 5 апреля 2018 года.

В социальной рекламе могут использовать косвенные образы современных политических деятелей

Исследование проводилось по заказу Центра гражданского представительства Жизнь.

Статус социальная реклама предоставляется специальной комиссией при Минсоцполитики и это - одна из главных проблем в сфере, отметила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Она отметила, что это несвойственные функции для министерства и поэтому социальную рекламу используют в политических целях, чтобы поднимать рейтинг конкретных политиков и должностных лиц. Депутат также сообщила, что в Верховной Раде готовят законопроект, который должен изменить подходы к социальной рекламе, ее наполнению и распространению.

В частности, документ запретит использовать в соцрекламе образы современных деятелей, а выводы по ней будет предоставлять Национальный совет по телерадиовещанию. "Мы пошли на изменения определения и четкие формулировки понятия социальная реклама", - сказала глава парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Удачные слоганы и социальные ролики в мире

Большинство стран уделяют большое внимание социальной рекламе. Качественный ролик остается в памяти длительное время и побуждает людей к действиям.

Американская социальная реклама о настоящем подонке была посвящена донорству органов. При жизни главный герой был отъявленным негодяем, который докучал всем окружающим, а после смерти ему выпал шанс все исправить. Он превратился в героя, когда стал донором.

Качественный социальный ролик побуждает к действиям

Таким образом благотворительная организация Donate Life напомнила, что в США более 100 тыс. человек ждут спасителя - донора органов.

"Твой ребенок ест то, что и ты" - таков слоган рекламы, сделанной на заказ бразильского союза педиатров. Плакат изображал мать с младенцем, на груди у которой изображен гамбургер. Реклама демонстрирует, как пищевые пристрастия мам могут повлиять на здоровье ребенка.

Исландская реклама предлагает гражданам навеселе определиться с транспортом, который подвезет домой. Можно выбрать такси, полицию, скорую, похоронное бюро.

Треть украинцев не способны отличить фейки

"Детство заканчивается, когда начинается работа" - слоган португальской рекламы против детского труда. На плакатах изображены игрушки, которые выполняют тяжелую работу - шьют и чистят обувь клиентов.

По данным опроса Киевского международного института социологии, чуть более половины украинцев считают, что они в большинстве случаев способны отличить качественную информацию от дезинформации и фейков. Треть украинских граждан наоборот отмечают, что или вообще не могут отличить фейки, или могут лишь в отдельном меньшинстве случаев.