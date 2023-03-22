Когда освободим Скадовск и Железный Порт. Специалист о том, где можно использовать морские дроны-камикадзе 22 марта, 20:02 После деоккупации юга материковой части Украины, Скадовск и Железный Порт могут стать удобными местами для запуска морских дронов, считает военный эксперт Александр Коваленко. (Фото:DR)

Александр Коваленко, обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, где могут быть использованы морские дроны

По словам Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление, морские дроны-камикадзе можно применять в открытом море, чтобы осуществлять патрулирование и контролировать территорию. «И таким образом исключать возможность вывода в открытое море большой группы российских кораблей», — пояснил в интервью NV эксперт.

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Впрочем, одной из предпосылок полноценного использования морских дронов, по мнению Коваленко, должен стать выход ВСУ на побережье Азовского и Черного морей.

«Если мы, например, вернем под свой контроль Скадовск и освободим Железный Порт, — объясняет обозреватель, — то таким образом значительно уменьшим расстояние использования этих дронов по сравнению с тем, если бы их использовали из Очакова или Одессы».

По его оценке, если для запуска морских дронов-камикадзе использовать Железный Порт или Скадовск, то от этих населенных пунктов расстояние до временно оккупированного Севастополя составляет примерно 200 км, а до Евпатории чуть более 100 км. «Таким образом, мы сможем значительно уменьшить вероятность уничтожения этих дронов и соответственно повысить их эффективность против российских боевых единиц в открытом море», — отметил Коваленко в интервью NV.

Инфографика: NV

Напомним, утром 22 марта в районе Южной бухты временно оккупированного Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Оккупационные «власти» города заявили об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели». После этого местный морской транспорт приостановил работу — рейд перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходят, и их пытаются заменить автобусами.

А почти пять месяца до этого, 29 октября 2022 года, базу Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте также атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаку подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Через две недели после осеннего инцидента президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. За первую неделю через фандрейзинговую платформу UNITED24 были собраны средства на 25 из 100 запланированных дронов, каждый стоимостью 10 млн грн.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.