Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв — инфографика НВ 26 июля, 15:23 Дом офицеров в Виннице, поврежденный ракетным ударом рашистов, 15 июля (Фото:REUTERS/Stringer)

С самого начала вторжения Россия намеренно наносит ракетные удары по гражданским объектам в Украине. НВ собрал на одной карте главную информацию о ракетных ударах рашистов с наибольшим количеством жертв.

1 марта, Харьков

Место удара: Харьковская ОГА

Погибших: 29

Раненых: ~35

В результате российского удара двумя крылатыми ракетами Калибр по зданию Харьковской ОГА и центральной площади города были повреждены оперный театр, филармония и жилые дома. Также были уничтожены несколько проезжавших мимо автомобилей.

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3 марта, Чернигов

Место удара: жилые районы

Погибших: 14

Раненых: ~40

16 марта РФ совершила массовое убийство попав артиллерийским снарядом в очередь за хлебом на улице Доценко, в которой стояло около ста человек. В тот день от обстрелов в городе погибли более 50 человек.

11 марта, Кременная

Место удара: дом престарелых

Погибших: 56

Российские войска обстреляли дом с пожилыми людьми из танка. 56 человек погибли, около 15 выжили. Последних россияне похитили и вывезли на оккупированную территорию в город Сватово.

16 марта, Мариуполь

Место удара: драмтеатр

Погибших: ~600

Раненые: н. д.

Во время блокады города в здании Донецкого областного драмтеатра в Мариуполе скрывалось, по разным оценкам, от 500 до 1200 гражданских, он функционировал как бомбоубежище. По оценке агентства АР, авиационные бомбы, которые россияне сбросили на театр, убили около 600 человек. Точное количество жертв неизвестно до сих пор. Российские оккупанты после захвата города разобрали завалы и похоронили тела погибших в братской могиле в поселке Мангуш.

29 марта, Николаев

Место удара: Николаевская ОГА

Погибших: 37

Раненых: ~34

Российские войска обстреляли здание Николаевской ОГА около 9 утра. В результате удара была разрушена центральная часть здания, погибли работники ОГА, Хозяйственного суда и военные. Глава ОГА Виталий Ким в тот день опоздал на работу, а потому остался невредимым.

8 апреля, Краматорск

Место удара: ж/д вокзал

Погибших: 59 (в том числе 7 детей)

Раненых: 109

Россияне двумя управляемыми ракетами Точка-У атаковали железнодорожный вокзал, где происходила эвакуация людей из района боевых действий. Несколькими днями ранее россияне совершили атаку на железнодорожную инфраструктуру, заблокировав несколько эвакуационных поездов, поэтому в то время на железнодорожной станции несколько тысяч человек ожидали продолжения эвакуации.

7 мая, Белогоровка

Место удара: школа

Погибших: ~60 (оценка)

В результате российского авиаудара по украинской школе, которая была убежищем для гражданских, десятки человек получили ранения и погибли. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в подвале находились около 90 человек, только 30 удалось спасти из-под завалов, подтверждена гибель двух человек. Постоянные обстрелы, по словам Гайдая, сделали невозможным безопасную расчистку завалов и поиск выживших.

27 июня, Кременчуг

Место удара: ТЦ Амстор

Погибших: 21

Раненых: 59

Пропавших без вести: 1

Пятый ракетный удар по Кременчугу за время полномасштабного вторжения России в Украину. В этот раз россияне ударили по многолюдному гражданскому объекту – ТЦ Амстор. По словам президента Зеленского на время удара там находилось около 1000 человек. От удара также пострадал стадион Кремень-Арена рядом. Удар был нанесен ракетами Х-22, выпущенными из самолетов над Курской областью РФ.

1 июля, Сергеевка

Место удара: База отдыха и жилой дом

Погибших: 22 (в том числе два ребенка)

Раненых: 39

Удар тремя ракетами Х-22 по жилой 9-этажке и базам отдыха в курортном городке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты были выпущены из российских военных самолетов, следовавших из Волгоградской области РФ в Крым. Трагедия стала самой кровавой для Одесской области с самого начала полномасштабного вторжения.

14 июля, Винница

Место удара: Площадь Победы

Погибших: 26 (в том числе 3 детей)

Раненых: 202

Пропавших без вести: 8

Российский ракетный удар полностью уничтожил медицинский центр, где находились врачи и пациенты, повредил Дом офицеров, дом быта Юбилейный, парковку и жилые дома рядом. Россияне выпустили по Виннице около 5-7 ракет Калибр с подлодки в Черном море, часть из них сбили украинские силы ПВО. Именно в это время в Гааге проходила конференция по привлечению России к ответственности за военные преступления.

14 июля, Часов Яр

Место удара: жилые дома

Погибших: 48 (в частности ребенок)

Ранено: 9

Российский ракетный удар частично разрушил два пятиэтажных жилых дома. Известно, что среди погибших были как гражданские жители, так и военнослужащие.

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