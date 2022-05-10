Орудие кремлевского террора. Откуда враг бьет по Украине ракетами и скольки их у него еще осталось, — военный эксперт Сергей Згурец 10 мая, 07:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Ракетный обстрел Львова в начале мая (Фото:Kyodo via Reuters Connect)

Темп ракетных обстрелов со стороны РФ снижается, и враг начинает использовать старые запасы, уверяет Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Почти 2,5 с половиной месяца россияне продолжают терроризировать мирное население всех регионов Украины ракетными обстрелами. Чем именно РФ расстреливает ракет осталось у врага, — об этом рассказал Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

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Какое вооружение использует РФ для дальних ракетных обстрелов Украины сейчас и что изменилось в их тактике?

РФ использует против нас и новые крылатые ракеты наземного базирования, воздушного и морского, и оставшиеся со времен Советского Союза ракеты, которые они модернизировали. Но новое оружие иссякает, и они используют старые запасы.

На 29 апреля, по данным Пентагона, по территории Украины было выпущено 1950 ракет разного класса. В начале войны они запускали по 50 ракет в сутки. Но темп замедляется – сейчас они используют 20 ракет в сутки в среднем. В начале боевых действий были наиболее плотные ракетные атаки. Тогда россияне использовали тактические комплексы наземного базирования и авиационные комплексы, которые были направлены на уничтожение наших аэродромов, авиатехники, средств ПВО. На этом этапе они использовали новые образцы – Искандеры и Калибры, крылатые ракеты авиационного базирования.

Сейчас они тоже используются, но в гораздо меньшем количестве. В то же время используются главным образом авиационные ракеты с воздушных носителей, бомбардировщиков. Речь идет о Х-59 — советских модернизированных ракетах. Также это Х-555 (модернизированная советская Х-55) и Х-101 - крылатые ракеты большой дальности. Х-101 начали выпускаться довольно недавно – где-то с 2011 года.

Их используют для запусков из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, входящих в состав ядерной российской «триады», которые поддерживаются, условно говоря, чтобы при необходимости нанести ядерный удар по противнику. Сейчас они используются для пусков по Украине, и эти дорогие ракеты как раз целятся по нашим военным, гражданским и инфраструктурным объектам: львиная доля высокоточных ударов осуществляется с помощью Х-555 и Х-101. Многие удары, в частности, по Львову и Киеву, производились Х-101.

Они отличаются от Х-555, имеющих дальность до 2 тыс. км, тогда как у Х-101 дальность в пределах до 5 тыс км. Эти ракеты довольно точные, но их запасы тоже иссякают — по нашим оценкам, перед войной у них было около 400 ракет Х-101, а сейчас где-то до 200.

У россиян также было около 800 ракет Х-59, и начиная с конца марта они достаточно активно их используют — от 4 до 15 в сутки.

У нас также появилась информация, что на днях по Краматорску они применили ранее не использовавшиеся ракеты — это в частности крылатые Х-32, которые представляют собой модернизированные Х-22. У них дальность до 1 тыс. км и они используются бомбардировщиками Ту-22, которые ранее РФ применяла очень ограниченно. Х-32 начали поступать на вооружение российской армии довольно недавно - в 2012-2014 годах. У них двигатель с достаточно токсичным жидким топливом, и все тренировки с ними довольно рискованны. Их использование свидетельствует о том, что россияне расширяют сегмент применения оружия, поскольку наиболее технологичные образцы уже иссякают.

По наиболее технологичным образцам ракет, таким как Калибр или Искандер, запасы уменьшились до уровня не более чем 40% от прежнего количества. И учитывая ситуацию с комплектующими, производить эти ракеты в дальнейшем будет не из чего. Это оценки ряда зарубежных экспертов, с которыми мы согласны.

С чем еще связано изменение тактики?

На первом этапе большое количество ударов было нанесено, в частности, с территории Беларуси, где были накоплены значительные ракетные силы. Там располагались новейшие комплексы Искандер, способные совершать удары до 500 км, а также советские комплексы Точка-У с дальностью до 120 км, которые Россия тоже реанимирует в силу исчерпания запасов Искандеров.

Сейчас Искандеры из Белоруссии преимущественно перебазированы в другие места. И здесь есть два угрожающих направления размещения – дивизионы в Крыму и в Белгородской области, куда их переместили не так давно. В 40 км от Украины есть позиции для Искандеров, которые будут использоваться на этапе боевых действий за Донбасс.

Их, конечно, продолжают применять — недавний удар по мосту в Днепре был произведен из комплекса Искандер. Но количество таких ракет у россиян уменьшилось существенно.

Искандер может использовать два типа ракет – так называемую баллистическую и крылатую. Баллистические имеют более мощную боевую часть, а крылатые способны лететь на высоте до 100 м над землей по более сложной траектории. Так вот, эти новые ракеты иссякают. По нашим оценкам, из 900 баллистических ракет у них осталось не более 200. Данных относительно крылатых ракет нет, но, думаю, эти показатели не являются большими.

Я не исключаю, что в ближайшее время россияне начнут снимать со своих запасов еще один тип крылатых ракет к Искандерам – 9M729. Это те ракеты, которые в свое повлекли за собой скандал между США и Россией, потому что они уже имеют дальность не 500 км, а до 2 тыс. км. Изготовив эту ракету, Россия тогда нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал установку ракет с такой дальностью на наземные носители. На сегодняшний день определенное их количество у россиян есть, и я не исключаю, что, учитывая исчерпание ракет к Искандерам, они расконсервируют запасы этих нескольких десятков ракет большой дальности. Для нас это неприятно, потому что фактически они смогут обстрелять из Белгородской области всю территорию Украины.

Сохраняется риск применения крылатых ракет Калибр, которые могут запускаться с морских платформ – крейсеров, фрегатов, ракетных катеров, подводных лодок. В Черном море есть постоянно какая-нибудь группировка русских кораблей и подводных лодок, которые могут использовать Калибры. Но их Россия тоже выпускает бережно, потому что ракет становится все меньше — по нашим подсчетам, с 24 февраля количество Калибров уменьшилось с 500 до 350.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express рассказывает, что у захватчиков количество наиболее технологичных образцов оружия ограничено, и они уже начинают использовать старые запасы / Фото: Espreso.tv

С авиационными ракетами ситуация более интересная, потому что где-то с 24 марта россияне начали активно использовать Х-59. Это советские частично модернизированные ракеты, которые могут использоваться с бомбардировщиками фронтовой авиации Су-34. Каждый день около 10 ракет Х-59 выстреливают по нашей территории. Например, по Рубежному били ими. У них дальность до 500 км и они могут выпускаться с территории России, то есть эти бомбардировщики не залетают на территорию Украины.

Интересный факт. У русских есть самый современный истребитель Су-57, которым они кичатся и которых у них очень мало. Так вот, по нашим данным, 15 апреля они использовали этот истребитель 5 поколения для стрельбы ракетами Х-59 по нашей территории, это был удар по Полтавской области. То есть, самый современный истребитель использует советскую ракету, потому что для него еще не разработали новый перечень вооружения.

Откуда Россия продолжает обстреливать Украину сейчас?

Ракеты из комплексов Искандер РФ может запускать по всей смежной линии, начиная с Белгородской области, Курской и т.д. Беларусь остается для россиян резервным вариантом, но мы рассматриваем ее как опасность с точки зрения использования и наземных комплексов (Искандер, Точка-У), и как площадки для базирования фронтовых бомбардировщиков.

Еще одна локация – Крым.

Рисковой зоной остается Черное море, где базируются ракетные катера, подлодки и крейсеры, которые могут использовать (и используют) Калибры. Второй опасной морской точкой является Каспийское море, где так же расположены на постоянной основе носители – ракетные корабельные платформы и подводные лодки.

Теперь насчет воздушного компонента Обычно для обстрелов ракетами Х-555 или Х-101 бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 заходили со стороны Ставропольского и Краснодарского краев, из Белгородской области. Это стандартные направления курсирования по большим участкам стратегическими бомбардировщиками, которые взлетают оттуда и запускают ракеты именно с территории РФ. Такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Бомбардировщики Ту-22, недавно бомбившие Мариуполь и Азовсталь неуправляемыми тяжелыми бомбами, также боятся заходить на территорию Украины. И эти удары недавно по Краматорску ракетами Х-32 тоже были из-за пределов Украины. Все воздушное пространство РФ может быть использовано для осуществления ударов дальнобойными крылатыми ракетами.

Как вы оцениваете качество российского вооружения для совершения дальних обстрелов?

Вопрос сложный, потому что на первом этапе, по имеющейся статистике, в частности от Пентагона, лишь 60% запущенных ракет наносили удар по тем объектам, на которые они целились. Но потом эту цифру начали подвергать сомнению. Мы часто не знаем четко, на какой объект действительно нацелена ракета, а потому не можем оценить это оружие. Ибо если цель все же не столько военные объекты, сколько гражданские, то стратегия оценок будет другой.

Вместе с тем РФ, как и Третий рейх во времена Второй мировой, использует ракетное оружие также и для психологического воздействия на гражданское население, для его террора. Потому что это позволяет запугивать все население одновременно.

Мы сбиваем от 30% до 50% крылатых ракет, потому что они летят на дозвуковой скорости и мы можем их уничтожать нашими средствами ПВО.

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