Беларусь, Россия и Черное море. Откуда и куда рашисты запускают ракеты по Украине — инфографика НВ

6 июля, 19:33
Обломки российской ракеты Точка У возле Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Обломки российской ракеты Точка У возле Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

НВ приводит основные данные о том, откуда и куда Россия запускает ракеты по территории Украины, а также какие это ракеты и какова их мощность и дальность поражения.

С территории Беларуси и временно оккупированных территорий на востоке и юге Украины РФ запускает Ракеты Точка У. Дальность поражения такими ракетами 120 км, масса боевой части — 500 кг, радиус отклонения — 150 метров.

Видео дня

Примеры применения: вокзал в Краматорске 8 апреля, Николаев 24 июня.

Из Курской области РФ бомбардировщики, взлетающие с аэродрома Шайковка на западе Калужской области РФ, обстреливают Украину ракетами X-22. Дальность полета таких ракет — 600 км, масса боевой части — 960 кг, а радиус отклонения — более 600 метров.

Примеры применения: ТРЦ Амстор в Кременчуге 27 июня, жилой дом и база отдыха в Белгороде-Днестровском районе 1 июля.

Инфографика: НВ

Из приграничных областей России и Беларуси оккупанты обстреливают Украину ракетами Искандер. Дальность поражения таких ракет — 500−700 км, масса боевой части — 482 кг, радиус отклонения — 30 метров.

Примеры применения: Казармы Нацгвардии в Днепропетровской области 27 мая, Харьков 18 июня.

С бомбардировщиков в Каспийском море Россия обстреливала Украину ракетами X-101. Дальность полета таких ракет — 5500 км, масса боевой части — 400 кг, а радиус отклонения — всего 10 метров.

Примеры применения: жилой дом Одесса 23 апреля, жилой дом в Киеве 26 июня.

Со временно оккупированных территорий Крыма и Херсонской области из берегового комплекса Бастион решисты обстреливали Николаев и Одесскую область ракетами Оникс. Дальность действия таких ракет 800 км, масса боевой части — 300 кг, радиус отклонения — более 1,5 метра.

Примеры применения: Одесская область 9 мая, Николаев 2 июля.

Из акватории Черного моря РФ обстреливала Украину ракетами Калибр и X-555. Дальность полета Калибров — 2500 км, масса боевой части — 450 кг, радиус отклонения — 50 метров.

Дальность полета X-555 — 2500 км, масса боевой части — 410 кг, радиус отклонения — 100 метров.

Примеры применения против Украины: Днепр и Днепропетровская область 7 июля, Николаев 19 июня.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Беларусь Черное море Ракеты Каспийское море Инфографика НВ Война в Украине Российско-украинская война Искандер Война России против Украины Калибр

Эксклюзивы НВ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)
«Он боится контрнаступления Украины» /
Лукашенко ведет себя так же нерационально, как и россияне — основатель Беларускі Гаюн
6 июля, 15:11
Страны
Владимир Зеленский выступил перед присутствующими онлайн из Киева (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Сюжет
Проекты на $750 млрд /
Как прошла конференция в Лугано о восстановлении Украины — 5 выводов
6 июля, 12:23
Экономика
Защищенные смартфоны (Фото:techxreviews.com)
И в огонь и в воду /
Топ-7 моделей защищенных смартфонов
6 июля, 07:00
Гаджеты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X