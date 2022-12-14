Атака Шахедов: в Воздушных силах сообщили, откуда РФ запускает дроны 14 декабря, 08:49 В Воздушных силах сообщили подробности атаки дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Воздушных силах сообщили, что утром в среду, 14 декабря, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

В Telegram-канале командования сообщается, что ударные дроны летят с направления восточного побережья Азовского моря.

Радиолокационные средства выявили более десяти беспилотников.

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«В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять шахедов противника», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что боевая работа продолжается.

Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В результате обломок Шахеда повредил два админздания в столице.

Также Кличко сообщал, что в небе над Киевом и областью сбили 10 иранских дронов.