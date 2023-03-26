Нарушитель синоптического комфорта. Синоптик рассказала когда южный циклон принесет холодную погоду

26 марта, 06:38
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Циклон принесет ветер, осадки и низкую температуру воздуха (Фото:lucidwaters / depositphotos)

Циклон принесет ветер, осадки и низкую температуру воздуха (Фото:lucidwaters / depositphotos)

В начале следующей недели 28−29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

По словам синоптика Натальи Диденко, ощутимо холодать начнет уже 27 марта на западе Украины, а на востоке еще подержится теплая погода. На своей странице в facebook она напомнила, что в течение 28−29 марта дневная температура воздуха в большинстве областей снизится до +2+5 градусов, а ночная до отметки минус.

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«В Украину в намеченные дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами.

А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер.

Пусть вас не сбивает с толку название южный!

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Так как осадки циклон принесет действительно с юга, тем не менее, они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и охлажденном воздухе, который заранее придет в Украину с севера и северо-запада.

Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег и снег, кое-где с налипанием мокрого снега.

Понятно, что еще нужно подождать с летней резиной, майским гардеробом, подождать с переносом цветов на балконы, позаботиться о поддерживающих средствах для здоровья — что-то иметь от артериального давления, главных и суставных проблем".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Похолодание Прогноз погоды Циклон Погода синоптик

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