Открытие Живого квартала «Файна Таун» от KAN Development Сегодня, 15:06 155 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Файна Таун 25 мая в Киеве торжественно открылся живой квартал «Файна Таун» Файна Таун

25 мая в Киеве торжественно открылся живой квартал «Файна Таун», который находится возле метро Нивки. В честь открытия комплекса компания KANDevelopment устроила большой добрососедский праздник с участием групп Open Kids, всемирно известной KAZKA и даже собственного корпоративного бэнда KAN Voices для 4500 гостей.

Новый мини-городок от KAN, представляет собой независимую экосистему и включает в себя все необходимое для динамичной жизни современного человека: дворы без машин, пешеходные променады, смарт-улица, насыщенное озеленение (12 га озеленения на территории всего проекта, -прим.ред.), спортивно-туристические зоны, коворкинги и даже собственная анимационная команда.

Фото: Файна Таун

Реализация такого разнообразного количества социальной инфраструктуры требует слаженных усилий всей команды и достаточно много времени. Однако компания KAN ценит время и деньги своих жителей, поэтому, как и всегда, передала квартиры в руки жителей «Файна Таун» в обещанный срок без единого дня задержки. Известно, что рынок недвижимости Киева характеризуется постоянными переносом сроков завершения новостроек. К сожалению, многие столичные застройщики поддерживают неприятную «традицию» и сдвигают на месяцы сроки введения в эксплуатацию домов. Требования же клиентов к компании KAN уже давно гораздо выше: за почти 20 лет люди привыкли, что KAN Development дает потребителю намного больше, чем другие. Поэтому складывается впечатление, что компания всегда на шаг впереди, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и даже приятно их удивлять, как и произошло в случае с «Файна Таун».

Фото: Файна Таун

Подчеркнута скрупулезность в выполнении заявленных сроков, по словам основателя KAN Игоря Никонова, лежит в самой философии компании. В частности, он объяснил это так: «Мы никогда не готовы идти на компромиссы с качеством и сроками. Мы не готовы вместо 3-метровых деревьев высаживать метровые и сеять траву, которая прорастет только через 3 года. Наша команда принципиально не затягивает ни на 1 день сдачу жилья, даже если это повлечет за собой значительные дополнительные расходы, потому что мы еще ни разу не подвели доверие наших клиентов».

Фото: Файна Таун

Особое внимание KAN уделил инновационному наполнению живого квартала. С этой целью часть улицы Салютная в пределах Файна Таун превратили в первую в Киеве полноценную smart-street. Наполнение Салютной включает в себя: видеонаблюдение, которое интегрированное в программу «Безопасный город», LED-освещение, 2 станции подзарядки электромобилей, встроенные мусорные баки, лавочки с USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей; тактильные элементы, занижены бордюры для удобства всех категорий жителей и яркую выделенную полосу для велосипедистов и роллеров. Все это торжественно открыли и подарили не только жителям квартала «Файна Таун», но и всем киевлянам, ведь смарт-улица Салютная доступна для всех категорий киевлян и уже стала любимым местом для прогулок местных жителей Нивок.