Открытие Живого квартала «Файна Таун» от KAN Development
25 мая в Киеве торжественно открылся живой квартал «Файна Таун», который находится возле метро Нивки. В честь открытия комплекса компания KANDevelopment устроила большой добрососедский праздник с участием групп Open Kids, всемирно известной KAZKA и даже собственного корпоративного бэнда KAN Voices для 4500 гостей.
Новый мини-городок от KAN, представляет собой независимую экосистему и включает в себя все необходимое для динамичной жизни современного человека: дворы без машин, пешеходные променады, смарт-улица, насыщенное озеленение (12 га озеленения на территории всего проекта, -прим.ред.), спортивно-туристические зоны, коворкинги и даже собственная анимационная команда.
Реализация такого разнообразного количества социальной инфраструктуры требует слаженных усилий всей команды и достаточно много времени. Однако компания KAN ценит время и деньги своих жителей, поэтому, как и всегда, передала квартиры в руки жителей «Файна Таун» в обещанный срок без единого дня задержки. Известно, что рынок недвижимости Киева характеризуется постоянными переносом сроков завершения новостроек. К сожалению, многие столичные застройщики поддерживают неприятную «традицию» и сдвигают на месяцы сроки введения в эксплуатацию домов. Требования же клиентов к компании KAN уже давно гораздо выше: за почти 20 лет люди привыкли, что KAN Development дает потребителю намного больше, чем другие. Поэтому складывается впечатление, что компания всегда на шаг впереди, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и даже приятно их удивлять, как и произошло в случае с «Файна Таун».
Подчеркнута скрупулезность в выполнении заявленных сроков, по словам основателя KAN Игоря Никонова, лежит в самой философии компании. В частности, он объяснил это так: «Мы никогда не готовы идти на компромиссы с качеством и сроками. Мы не готовы вместо 3-метровых деревьев высаживать метровые и сеять траву, которая прорастет только через 3 года. Наша команда принципиально не затягивает ни на 1 день сдачу жилья, даже если это повлечет за собой значительные дополнительные расходы, потому что мы еще ни разу не подвели доверие наших клиентов».
Особое внимание KAN уделил инновационному наполнению живого квартала. С этой целью часть улицы Салютная в пределах Файна Таун превратили в первую в Киеве полноценную smart-street. Наполнение Салютной включает в себя: видеонаблюдение, которое интегрированное в программу «Безопасный город», LED-освещение, 2 станции подзарядки электромобилей, встроенные мусорные баки, лавочки с USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей; тактильные элементы, занижены бордюры для удобства всех категорий жителей и яркую выделенную полосу для велосипедистов и роллеров. Все это торжественно открыли и подарили не только жителям квартала «Файна Таун», но и всем киевлянам, ведь смарт-улица Салютная доступна для всех категорий киевлян и уже стала любимым местом для прогулок местных жителей Нивок.