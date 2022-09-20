«Дело не только в бигмаках». McDonald’s вернулся в Украину: киевляне обрушили на рестораны лавину заказов и расхватали курьеров — фото 20 сентября, 12:26 Сюжет Очередь курьеров Glovo возле одного из вновь открывшихся ресторанов McDonald’s в Киеве, 20 сентября 2022 (Фото:Типичный Киев via Telegram)

Открытие ресторанов McDonald’s в Киеве 20 сентября — впервые с начала вторжения России в Украину — спровоцировало заметный ажиотаж в украинской столице.



НВ собрал главные его свидетельства.

McDonald’s вернулся в Украину: где и что уже работает

Как и обещалось во вчерашнем анонсе компании, с 20 сентября в Киеве открылись первые три ресторана McDonald’s, все они расположены на левом берегу Днепра:

Видео дня

проспект Бажана, 3 В

ул. Гришко, 7

проспекте Гагарина, 2а.

Пока эти заведения открылись только в режиме доставки (услуга McDelivery) через курьерскую службу Glovo.

Примерно через неделю (ориентировочно после 27 сентября) возобновят свою работу в Киеве еще семь ресторанов — тоже в режиме доставки.



В начале октября рестораны McDonald’s откроются для посетителей, можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах возобновление работы ресторанов также начнется с доставки (даты и города компания пока не озвучивала), позже заведения откроются и для посещения. В августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что «поначалу это будет Киев и западная часть» Украины.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри). Заведения будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли пройти в ближайшее укрытие.

19 сентября, реагируя на официальное сообщение компании об открытии ресторанов в Киеве, украинские соцсети моментально взорвались волной шуток об этом событии, а также о том, что все три первых заведения расположены на левом берегу Днепра.

Первый день возобновления работы McDonald’s в Киеве: курьеры нарасхват и ажиотажный спрос

Сегодня к 9:00 у дверей вновь открывшихся трех ресторанов McDonald’s в Киеве уже выстроились очереди курьеров Glovo, сообщают в соцсетях. А из-за большого спроса в приложении Glovo случился сбой уже через 15 минут: оно перестало показывать меню ресторана.

Телеграм-канал Киев Сейчас показал фото и видео выдачи первых заказов McDonald’s на Дарнице.

«На Позняках работа началась с небольшим опозданием. […] Заказы пока небольшие и радиус доставки тоже невелик. Курьеры рассказали, что единственным вариантом заказать еду из McDonald’s на правый берег — лично набрать курьера после заказа и договориться с ним индивидуально. Но следует учитывать, что, например, велокурьеры вряд ли согласятся крутить педали на такое расстояние», — сообщает Киев Сейчас.

На официальной странице McDonald’s в Украине действительно очертили примерный радиус доставки из трех ресторанов, заработавших на левом берегу, и предупредили: «Управление радиусами доставки — это полностью ответственность Glovo. Это означает, что в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут как увеличиваться, так и уменьшаться с целью предоставления лучшего сервиса покупателям».

Ориентировочный радиус доставки McDonald’s в Киеве на сегодня — район станций метро Черниговская, Дарница, Осокорки, Позняки, Вырлица, а также Дарницкой площади и проспекта Бажана.

Ориентировочный радиус доставки из трех вновь открывшихся ресторанов McDonald’s в Киеве / Инфографика: https://ukraine.mcdonalds.ua/

С наличием свободных курьеров проблемы начались уже в первое утро возобновления работы McDonald’s в Киеве. Из-за ажиотажного спроса на еду из знаменитой сети фаст-фуда, возвращение которого на рынок в Украине восприняли как еще один знак поддержки, уже «через 20 минут работы сервисы доставки перестали принимать заказы из-за нехватки курьеров». Об этом сообщил в своем посте Антон Геращенко, публикуя также скриншот соответствующего уведомления об отсутствии курьеров в приложении службы доставки.

В своем посте Геращенко уточнил, что цены в McDonald’s выросли: «Легендарный Биг Мак теперь стоит 92 грн вместо 69 грн, а самый ходовой чизбургер — 52 грн вместо 32 грн».

Дороже теперь стоят и другие позиции меню McDonald’s: гамбургер 45 грн вместо 28 грн, даблчизбургер — 81 грн вместо 61 грн, БигТейсти — 154 грн вместо 112 грн.

Об ажиотаже сообщают также Телеграм-каналы Київ city и Типичный Киев. Они подтверждают, что в первые часы после открытия ресторанов возле окошек выдачи образовались внушительные очереди курьеров Glovo, а заказать доставку фирменных блюд McDonald’s было проблематично через 20 минут после начала работы заведений.

Обозреватель показал одну из таких очередей курьеров Glovo, забирающих первые заказы киевлян в McDonald’s после семимесячного отсутствия сети на рынке.

А на этом видео Liga.net курьер Glovo с понимающей улыбкой объясняет ажиотаж: «Все соскучились. Пусть живет Украина!»

«Дело далеко не только в бигмаках»: как дипломаты возвращали McDonald’s в Украину

Несколько недель назад, когда компания McDonald’s только объявила о своем решении вернуться в Украину в ближайшее время, этой новости уделил особое внимание даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что было принято «политическое решение» о возвращении компании на украинский рынок, в которое вовлекли украинских дипломатов и членов правительства.

«Как вы знаете, мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald’s возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение. И отдельное спасибо всем, кто присоединился к этой адвокации в США, в частности посольству Украины в США, и в Украине в частности моей коллеге по правительству Юлии Свириденко», — рассказал Кулеба.



Он напомнил, что «дело ведь далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев». «Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны», — подчеркнул Кулеба. По его словам, возвращение подобных масштабных сетей в Украину — «это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии». «Это, наконец, часть восстановления Украины», — резюмировал глава МИД.

«Психологическое влияние открытия Мака действительно трудно переоценить», — согласился с такими оценками журналист Андрей Цаплиенко 19 сентября, когда компания McDonald’s назвала адреса трех первых ресторанов, открывающих своих двери в Украине.



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