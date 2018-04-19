Открытая Украина. В этом году государство планирует принять более 4 тысяч мигрантов

В этом году Украина планирует принять более 4 тыс. мигрантов. Квоты утвердили в Кабинете министров Украины. Речь идет о тех мигрантах, которые хотят приобрести украинское гражданство. Количество потенциально новых граждан Украины распределили по административным областям и группам, которые являются приоритетными для государства. Подробнее об этом на Радио НВ.

Всего в соответствии с утвержденной квотой на иммиграцию, Украина может приютить 690 деятелей культуры, 1020 родственников граждан Украины, 530 человек, которые ранее находились в гражданстве Украины, 2147 родителей супругов и детей иммигрантов. Лицо, инвестировавшее в экономику страны не менее 100 тыс. долларов США, может претендовать на иммиграцию без ограничений. Для лиц, которые непрерывно находились на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, с учетом предложения Министерства социальной политики, установлена ​​нулевая квота иммиграции. Также согласно закону об иммиграции, разрешение на нее в пределах квоты имеют право военнослужащие, служившие в ВСУ три или более лет. Право на подачу документа в указанной категории иностранцев и лиц без гражданства появится с ноября этого года. Однако по данным Министертва обороны Украины, в армии не служат иностранцы, которые попадают под эти квоты.

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Как пояснила в комментарии Радио НВ аналитик по вопросам миграции центра ЦЕДОС Александра Слободян, квоты не касаются нелегальных мигрантов, политических беженцев и людей, приехавших на заработки в Украину. Цифра желающих получить гражданство Украины иностранцев не меняется уже много лет, добавила эксперт.

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Если не заплатить достаточно денег в бюджет Украины, получить здесь гражданство трудно, рассказал в комментарии Радио НВ гражданин Ирака Бала Кадер, проживающий в Украине с 2011 года. Самым сложным было подать документы на гражданство в Харькове, Киеве и Одессе, где в большой степени присутствует факт коррупции, добавил Кадер.

"Говорили, что могут оформить документы за несколько недель за доплату, а если откажусь, то буду ждать больше года. Процесс затягивали, заставляли прилетать и делать документы", - рассказывает Бала Кадер.