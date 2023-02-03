В Одессе действуют аварийные отключения из-за масштабной аварии на подстанции — ДТЭК 3 февраля, 23:58 В Одессе действуют аварийные отключения (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Из-за масштабной аварии на подстанции в Одессе в пятницу, 3 февраля, были обесточены три района. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

«В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района», — уточнили в ДТЭК.



Видео дня

Обесточены были объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые пользователи. В компании заявили, что энергетики устраняют аварию, графики отключений временно не действуют.

«Готовим новый график с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Он позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах будет стабильно электроэнергия и когда ее точно не будет», — добавили в ДТЭК.

Компания Укрэнерго по сравнению с пятницей установила на субботу, 4 февраля, повышенные дневные лимиты потребления электроэнергии.

Аварийные отключения света будут только в Одессе и области из-за повреждений энергоинфраструктуры в результате российских атак 26 января.