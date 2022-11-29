В ДТЭК предупредили, что зимой отключений больше даже без российских обстрелов

29 ноября, 20:38
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Отключения света во Львове 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Отключения света во Львове 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во вторник, 29 ноября, рассказал о ситуации в энергосистеме Украины, которая восстанавливается после массированных российских атак.

В эфире телемарафона Сахарук объяснил, что неравномерные отключения в разных домах вызваны сетевыми ограничениями и авариями: «Нет возможности передать необходимый объем электроэнергии в определенный узел из-за сетевых ограничений, разрушений — из-за обстрелов, погодных условий или аварийных отключений. Стопроцентную равномерность мы сейчас обеспечить не можем».

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Он добавил, что из-за снижения температуры увеличивается потребление электроэнергии и нагрузка на сеть, поэтому зимой отключений обычно больше даже без российских обстрелов. По его словам, сейчас все бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстанавливать сеть.

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Сахарук также прокомментировал увеличение потребления в те часы, когда дома у украинцев есть свет.

"…Неправильно просить людей не стирать, не готовить еду… в течение тех часов, когда есть свет. Единственное, о чем можно просить, — не включать одновременно несколько мощных энергоприборов, например, стиральную машину и утюг. Если есть возможность включать поочередно… это значительно поможет", — отметил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после российских атак дефицит в энергосистеме составляет 30%. Для населения в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей. Сейчас этого достаточно, чтобы давать людям свет по пять-шесть часов в день.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключения света Энергосистема Энергосеть Война России против Украины

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