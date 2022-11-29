В ДТЭК предупредили, что зимой отключений больше даже без российских обстрелов 29 ноября, 20:38 Отключения света во Львове 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во вторник, 29 ноября, рассказал о ситуации в энергосистеме Украины, которая восстанавливается после массированных российских атак.

В эфире телемарафона Сахарук объяснил, что неравномерные отключения в разных домах вызваны сетевыми ограничениями и авариями: «Нет возможности передать необходимый объем электроэнергии в определенный узел из-за сетевых ограничений, разрушений — из-за обстрелов, погодных условий или аварийных отключений. Стопроцентную равномерность мы сейчас обеспечить не можем».



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Он добавил, что из-за снижения температуры увеличивается потребление электроэнергии и нагрузка на сеть, поэтому зимой отключений обычно больше даже без российских обстрелов. По его словам, сейчас все бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстанавливать сеть.



Сахарук также прокомментировал увеличение потребления в те часы, когда дома у украинцев есть свет.



"…Неправильно просить людей не стирать, не готовить еду… в течение тех часов, когда есть свет. Единственное, о чем можно просить, — не включать одновременно несколько мощных энергоприборов, например, стиральную машину и утюг. Если есть возможность включать поочередно… это значительно поможет", — отметил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после российских атак дефицит в энергосистеме составляет 30%. Для населения в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей. Сейчас этого достаточно, чтобы давать людям свет по пять-шесть часов в день.