Укрэнерго вводит аварийные отключения по всей Украине из-за российских ударов 31 октября, 18:52 Киев во время отключений электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за российских ударов по инфраструктуре компания Укрэнерго поручила с 17:00 понедельника, 31 октября, начать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

«Сейчас ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной», — объяснили в Укрэнерго.



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Компания добавила, что вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное, чтобы быстрее восстановить поврежденные объекты, и попросила украинцев по возможности отключить лишние электроприборы.



В энергокомпании Yasno сообщили, что отключения света в Киеве могут продолжаться до 12 часов.

В Укрэнерго отменили ранее согласованные графики отключения электричества из-за ракетных ударов РФ 31 октября.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

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