Укрэнерго вводит аварийные отключения по всей Украине из-за российских ударов

31 октября, 18:52
Поделиться:
Киев во время отключений электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время отключений электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за российских ударов по инфраструктуре компания Укрэнерго поручила с 17:00 понедельника, 31 октября, начать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

«Сейчас ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной», — объяснили в Укрэнерго.

Видео дня

Читайте также:
«Сети не выдерживают пик потребления». Почему электроэнергию в областях Украины могут выключать не по графику

Компания добавила, что вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное, чтобы быстрее восстановить поврежденные объекты, и попросила украинцев по возможности отключить лишние электроприборы.

В энергокомпании Yasno сообщили, что отключения света в Киеве могут продолжаться до 12 часов.

В Укрэнерго отменили ранее согласованные графики отключения электричества из-за ракетных ударов РФ 31 октября.

Читайте также:
Последствия российских атак: в Киеве восстановили водоснабжение левого берега, ситуацию со светом стабилизируют до 10 вечера — Кличко

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Отключение электричества будет до конца войны. Это нужно принять – Владимир Омельченко

https://www.youtube.com/embed/WwYM7gPvb30
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Отключения света Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X