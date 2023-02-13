В Киеве и трех областях сегодня возможны отключения электроэнергии по графикам — Укрэнерго 13 февраля, 11:33 В трех областях и Киеве возможны отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 13 февраля, в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве возможны отключения электроэнергии в соответствии с графиками.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

В компании рассказали, что потребление электроэнергии постепенно растет по сравнению с выходным днем — это традиционно для начала рабочей недели.

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«Дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго заявили, что из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений.

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования.

12 февраля ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

На 13 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии.

