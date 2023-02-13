В Киеве и трех областях сегодня возможны отключения электроэнергии по графикам — Укрэнерго

13 февраля, 11:33
Поделиться:
В трех областях и Киеве возможны отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В трех областях и Киеве возможны отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 13 февраля, в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве возможны отключения электроэнергии в соответствии с графиками.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

В компании рассказали, что потребление электроэнергии постепенно растет по сравнению с выходным днем — это традиционно для начала рабочей недели.

Видео дня

«Дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Перехитрить россиян. Что может стать спасением для энергосистемы Украины, пострадавшей от ракет и дронов-камикадзе

В Укрэнерго заявили, что из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений.

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования.

12 февраля ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

На 13 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии.

https://www.youtube.com/watch?v=FiyqWbEPWo4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Укрэнерго Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X