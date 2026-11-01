В Житомирской области в результате российских атак обесточено 650 населенных пунктов

В ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате последних ударов обесточено более 650 населенных пунктов области, заявил глава ОВА Виталий Бунечко.

Информация о жертвах и пострадавших в результате российских ударов не поступала.

«Энергетики делают всё необходимое для восстановления электроснабжения жителей области», — заявили в ОВА.

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25 октября россияне атаковали дронами Житомирскую область. Повреждены объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное гражданское предприятие в Коростенском и Житомирском районах.

В ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.

В результате российских ударов в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. В Днепропетровской области без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. В Винницкой области ударам подверглись объекты энергетики и инфраструктура мобильной связи.