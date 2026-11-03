В Винницкой области из-за повреждения энергообъектов и ЛЭП большая часть городов и сел осталась без света

3 ноября, 08:18
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В Винницкой области ввели графики отключения света (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

В Винницкой области ввели графики отключения света (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

В Винницкой области в результате повреждения энергетических объектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил Винницкий областной совет.

Также в области ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. Взрывы гремели в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

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По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов єРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, по которой в течение ночи был нанесен массированный удар.

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Кроме того, в ночь на 1 ноября армия РФ нанесла массированный удар по Винницкой области. Под обстрелом оказались и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены вышка мобильной связи, частный склад и окна в многоэтажных домах. В Виннице повреждены остановки общественного транспорта и автомобиль.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Винницкая область Отключения света Война России против Украины удары по энергетике

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