Укрэнерго сообщило о текущем состоянии в энергосистеме: Дефицит уменьшился, однако остается существенным 23 декабря, 12:05 Дефицит мощности в энергосистеме Украины снизился, но остается существенным (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько снизился, но остается существенным.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Сейчас работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.

В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.

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В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

На востоке Украины в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.



Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует большого времени, добавили в Укрэнерго.

22 декабря СЕО компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, однако есть определенные изменения в лучшую сторону.

По данным КГВА, в столице до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии, но есть позитивная динамика.

