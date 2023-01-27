В энергосистеме серьезный дефицит, на выходных нужно экономить — Yasno 27 января, 23:34 После массированной атаки РФ 26 января в энергосистеме Украины серьезный дефицит (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В энергосистеме Украины сейчас значительный дефицит, на выходных нужно быть более экономными. Об этом написал СЕО энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook в пятницу, 27 января.

Он рассказал, что в выходные лимиты потребления электроэнергии обычно больше, но энергосистеме сейчас не хватает около 5 ГВт днем и 3 ГВт ночью для полноценной работы (одна квартира в среднем потребляет 6−8 КВт в сутки).



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По словам Коваленко, уменьшить дефицит можно несколькими способами: ремонт поврежденных мощностей, который становится все труднее после каждого российского удара, возвращение энергообъектов со временно захваченных россиянами территорий и импорт электроэнергии.



«Что можно сделать сейчас? Быть более бережливыми. Статистика показывает, что наше потребление за декабрь 2022 года почти не отличается от показателей декабря 2021 года», — написал он.

В Укрэнерго днем 27 января сообщали, что аварийные отключения света действуют в десяти областях. Во время массированной атаки накануне российские оккупанты повредили пять высоковольтных подстанций в Украине, самая сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.