В пятницу по всей Украине возможны отключения электроэнергии — Укрэнерго 20 октября, 23:41 Николаев вечером 20 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Отключения электроэнергии в Украине могут быть и 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго в четверг, 20 октября.

«Завтра нас всех ждет еще один непростой день — временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях — сообщим завтра утром. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями», — написали в компании.



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Информацию об отключениях в конкретном регионе советуют смотреть на сайтах соответствующих операторов системы распределения электроэнергии.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Инфографика: НВ

Офис президента просил украинцев в четверг, 20 октября, минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.