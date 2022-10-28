Графики отключения электроэнергии в Украине снова станут плановыми со следующей недели — ОП 28 октября, 20:06 В Украине прогнозируют более жесткие и длительные отключения света, но на следующей неделе графики должны стать плановыми (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Графики отключения электроэнергии в Украине снова станут плановыми, а не аварийными, со следующей недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, на данный момент ситуация остается экстренной, все службы продолжают работу.

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«Потребуется время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными», — резюмировал Тимошенко.

После ударов российских оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области в ночь на 27 октября в Киеве и ряде центральных областей Украины ввели веерные отключения света, а затем и экстренные.

В Киеве возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, компания Укрэнерго вынуждена вводить беспрецедентные ограничения электроснабжения.

Экстренные отключения света в Киеве продолжились и 28 октября. В ДТЭК заявили, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.

В ближайшие дни они могут быть более жесткими и продолжительными.



Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на восстановление энергосистемы Киева может уйти до трех недель.