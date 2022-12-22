В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит: в Укрэнерго сообщили, где самая сложная ситуация

22 декабря, 12:00
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В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на утро четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Сейчас работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности.

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В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей из-за систематических атак РФ.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

«Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует большого времени, — отметили в Укрэнерго.

21 декабря СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас самая сложная в Украине.

По данным КМВА, главной проблемой в столице является не генерация, а доставка питания потребителям.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго Энергосистема

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