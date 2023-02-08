Ситуация с электроэнергией в Украине: потребление выросло из-за морозов, аварийные отключения только в одной области 8 февраля, 12:56 В Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

В Украине значительно возросло потребление электроэнергии из-за морозов, сохраняется дефицит мощности. В Одесской области действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

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В Одесской области сохраняются ограничения сети.

Лимиты потребления не передавались в Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области, где 8 февраля планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений.

При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться.

До остальных операторов систем распределения доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения.