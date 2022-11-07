Плановые и экстренные. В Укрэнерго рассказали, где в Украине сегодня будут отключать электроэнергию 7 ноября, 08:33 7 ноября отключать свет будут в Киеве и семи областях Украины (Фото:Lukas Bato/Unsplash)

В понедельник, 7 ноября, в Киеве и семи областях Украины будут действовать плановые и экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В компании пояснили, что пока речь идет о плановых отключениях с соблюдением графиков. Однако в отдельных регионах будут действовать и экстренные аварийные отключения.

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Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Там добавили, что энергосистема страны пока не может возобновить полноценную работу после массированных атак России с начала октября.

«Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября», — резюмировали в Укрэнерго.

В ДТЭК Киевские энергосистемы сообщили, что в Киеве с самого утра 7 ноября действуют экстренные отключения света, графики не соблюдаются.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

