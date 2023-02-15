В энергосистеме Украины четвертые сутки подряд нулевой дефицит, отключения возможны только в одной области — Минэнерго 15 февраля, 10:44 В Украине улучшается ситуация с электроэнергией (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

В среду, 15 февраля, энергосистема Украины будет работать с нулевым дефицитом.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, такая ситуация наблюдается уже четвертые сутки подряд.

На данный момент генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

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«Работают все девять энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников», — пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

Стабилизационные отключения возможны только в Одесской области, это связано с ремонтом сетевой инфраструктуры.

Также из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены Купянск и близлежащие районы.

В последние дни в Украине улучшилась ситуация с электроэнергией, несмотря на попытки войск РФ вывести из строя энергетическую инфраструктуру в ряде областей страны. В Киеве и ряде областей с 13 февраля практически не выключают свет.