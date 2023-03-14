Аварийные и почасовые. В трех областях Украины сегодня могут отключать электроэнергию — Укрэнерго
14 марта в ряде областей Украины могут отключать свет (Фото:Укрэнерго)
Во вторник, 14 марта, в Житомирской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве возможны отключения электроэнергии.
Как пояснили в пресс-службе Укрэнерго, в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей во время массированной ракетной атаки РФ 9 марта сохраняются сетевые ограничения.
При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.
Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения.
В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго нет.
Сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, а также в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети.
Ремонтные работы продолжаются на всех объектах Укрэнерго, поврежденных российскими атаками.
9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.
Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.
В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.