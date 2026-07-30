В Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии после российских атак
В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии (Фото: REUTERS/Stringer)
В части Сумской области в результате систематических российских атак на объекты энергетики произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило Сумыоблэнерго.
Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
В результате ударов РФ в области за сутки пострадали пять человек. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры.
В частности, в Глуховской общине в результате удара вражеского БПЛА ранения и травмы получили двое детей — девочки 10 и 13 лет, также ранена 61-летняя женщина.
За сутки российские войска нанесли почти 40 ударов по 17 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.
Массированный удар по Украине 30 июля — главное
В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине погибли восемь человек, еще десятки получили ранения.
В частности, во Львове гремели взрывы. В результате ракетной атаки известно о по меньшей мере 26 пострадавших, еще 15 человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице.
На улице Патона продолжается поисковая операция — под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из них попала в жилой дом.
В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.
В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.