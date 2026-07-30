В Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии после российских атак

В части Сумской области в результате систематических российских атак на объекты энергетики произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило Сумыоблэнерго.

Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

В результате ударов РФ в области за сутки пострадали пять человек. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры.

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В частности, в Глуховской общине в результате удара вражеского БПЛА ранения и травмы получили двое детей — девочки 10 и 13 лет, также ранена 61-летняя женщина.

За сутки российские войска нанесли почти 40 ударов по 17 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине погибли восемь человек, еще десятки получили ранения.

В частности, во Львове гремели взрывы. В результате ракетной атаки известно о по меньшей мере 26 пострадавших, еще 15 человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице.

На улице Патона продолжается поисковая операция — под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из них попала в жилой дом.

В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.