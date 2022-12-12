Власти Одесской области будут меньше сообщать о восстановлении энергообъектов, чтобы оккупанты не знали — ОВА 12 декабря, 22:17 Отключения света в Одессе, 10 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что власти ограничат сообщения о восстановлении энергообъектов, поврежденных российскими ударами, чтобы оккупанты не могли использовать эту информацию.

«Что касается подачи и особенно восстановления повреждений: враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов и планирования новых. Поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно», — предупредил Марченко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.



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Он попросил жителей области отнестись к этому с пониманием и добавил, что «когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует».



10 декабря на Facebook-странице департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА появилось сообщение о том, что на восстановление энергообъектов в Одесской области может потребоваться два-три месяца. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук вскоре опроверг эти сообщения и отметил, что такая информация является фейковой, а в департаменте удалили пост и заявили, что речь шла о «полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования».

Утром 10 декабря страна-агрессор нанесла удары по объектам инфраструктуры на юге Украины. Российские оккупанты использовали 15 дронов-камикадзе Shahed. Хотя украинские защитники сбили десять из них, пострадала критическая инфраструктура.

В ДТЭК прогнозируют, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем раньше. По словам президента Владимира Зеленского, на то, чтобы восстановить свет в регионе, нужны дни, а не часы.