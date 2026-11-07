Россия нанесла удар по объекту ДТЭК в Киевской области, введены экстренные отключения света

Часть Броварского района осталась без света после ночной атаки РФ (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В субботу, 7 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Разрушения объекта значительны, на восстановление потребуется время, говорится в сообщении.

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Позже ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений света на всей территории Киевской области. В настоящее время графики отключения электроэнергии не действуют.

Ранее Минэнерго сообщало, что в результате массированного удара РФ по ряду энергетических объектов Украины 7 ноября произошли отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Значительно повреждены многие энергообъекты в Киеве и области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области был нанесен удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Всего в ночь на 7 ноября войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине, применив 36 баллистических ракет и 172 беспилотника. Силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 149 беспилотников.

В Киеве сообщалось о повреждении Северного моста, жилого дома и детского сада в Соломенском районе. Фиксируются перебои с электроснабжением и отоплением, общественный транспорт изменил маршруты. Известно о шестерых раненых, среди них — 14-летняя девочка.