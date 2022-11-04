В Киевской области могут быть перебои с водоснабжением из-за отключения электроэнергии
В Киевской ОВА призвали жителей сделать запасы питьевой и технической воды (Фото:Bob van Aubel/Unsplash)
В Киевской области могут быть перебои с водоснабжением из-за отсутствия электроэнергии.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
Он призвал жителей регионе сделать запасы питьевой и технической воды.
«Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды», — отметил глава ОВА.
Он также обнародовал ряд рекомендаций.
Кулеба напомнил, что при отсутствии запасов можно набрать воду из бюветов. При этом ее необходимо кипятить около 10 минут, затем дать отстояться и слить осадок. Кипяченую воду следует держать в закрытой таре.
С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.
31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.
В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света.