Ограничения электроэнергии снизились, почти во всех «серых зонах» был свет — YASNO

14 декабря, 23:27
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Киев во время отключений света (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев во время отключений света (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Ограничения электроэнергии в среду, 14 декабря, сократились, а почти все «серые зоны» в графиках отключений были со светом. Об этом написал СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

«Несмотря на то, что мы проснулись под звуки Шахедов и взрывы, остаток дня прошел менее тревожно. И обеспечила нам этот день отличная работа ВСУ, за что им большая благодарность. Энергетические объекты целы, а значит, мы в графиках. Кратко по статистике: ограничение сегодня немного снизилось. Почти все серые зоны были со светом», — заявил он.

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https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0k9WLi6sx7zxsCjEAaShjRRL56HPo724rSwX2KqjfihWVsRbW23LVoKFmdJUzr4VFl

Ранее компания ДТЭК сообщала, что периоды, когда свет есть, отмечены в графиках белым цветом, когда света нет — серым цветом, а периоды возможных отключений на случай дисбаланса в энергосистеме — светло-серым. Этот график должен работать в тестовом режиме несколько дней.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid06sN7wgdtG617nGcJxuzmN7PfehJdXoRYdNkgu84fsGXpm2foukW2NnSQ7kWyu9XUl

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, и в ближайшие дни регионы могут выйти на плановые отключения света.

В Укрэнерго заявили, что самая сложная ситуация сейчас на востоке Украины, где энергообъекты почти каждый день страдают от российских обстрелов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Отключения света Энергосистема YASNO Война России против Украины

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