В Киеве и большинстве областей в среду, 4 ноября, отменили аварийные отключения света . Экстренные отключения продолжают действовать только в Харьковской области, заявили в Укрэнерго.

В компании отметили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков за ночь удалось частично стабилизировать ситуацию в энергосистеме после масштабных российских атак. Большинство регионов, в частности Киев, вернулись к графикам отключения света.

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В то же время ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области, подчеркнули в Укрэнерго. В течение 3 ноября и в ночь на 4 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате новых обстрелов, а также повреждений, полученных в предыдущие дни, по состоянию на утро остаются обесточенными потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

«Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением», — говорится в заявлении Укрэнерго.

В то же время из-за последствий российских ударов 4 ноября в ряде регионов действуют графики почасовых отключений (до 4 очередей), а для промышленности — графики ограничения мощности. В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться, в частности из-за новых атак.

В Киеве около 8 утра 3 ноября ввели экстренные отключения света. Как сообщили в ДТЭК, в ночь на 3 ноября и утром того же дня Россия совершила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК с применением десятков ракет и дронов; станции прекратили выработку электроэнергии.

3 ноября в Киевводоканале сообщили, что Киев временно остался без водоснабжения. Там также предупредили, что после восстановления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования, заполнение водопроводных сетей и стабилизацию давления. 4 ноября в Киеве частично восстановили водоснабжение.