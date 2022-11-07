Почему при отключениях света пропадает связь: объяснение КГВА 7 ноября, 16:58 В КГВА объяснили, как связаны отключения электроэнергии и отсутствие связи (Фото:ROBIN WORRALL / Unsplash)

В Киевской городской военной администрации объяснили, почему во время отключения света исчезает связь.

«Дело в том, что оборудование требует постоянного питания. Для обеспечения стабильной работы применяют батареи. Они могут обеспечить работу на четыре-пять часов. Потому, когда электроэнергию выключают надолго, аккумуляторы не успевают перезарядиться», — сказано в сообщении КГВА в Telegram.

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Там объяснили, что когда много людей переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет, сеть может перегружаться, и это влияет на скорость. Скорость восстановления связи зависит от масштабов отключения электроэнергии и их продолжительности.



«Несмотря на это, абсолютное большинство украинских сетей связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют звонить по телефону или отправлять СМС», — добавили в пресс-службе.

В КМВА также напомнили, что для переключения между мобильными операторами нужно отключить автовыбор сети и найти и выбрать доступную сеть.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров ранее говорил, что в Украине могут оборудовать публичные точки доступа к интернету, которые будут работать и во время отключения света.

В компании ДТЭК 7 ноября заявили, что отключения электроэнергии в Киеве могут отменить в течение двух недель, если не будет новых ракетных атак страны-террориста РФ на инфраструктуру. В понедельник свет отключают в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.