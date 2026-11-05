В ДТЭК объяснили ухудшение ситуации с электроснабжением в Украине усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру и изменением тактики обстрелов. Об этом в компании сообщили 5 ноября.

Отвечая на вопрос о готовности к российским ударам, в ДТЭК отметили, что энергетики готовились к атакам, однако Россия постоянно меняет тактику и наращивает интенсивность обстрелов.

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«В 2022 году было 11 массированных атак на энергосистему, направленных преимущественно на электростанции. А только за последние трое суток — 78 ударов по энергетической инфраструктуре. Сейчас под ударами находятся как электростанции, так и объекты передачи электроэнергии», — говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что значительные повреждения оборудования требуют много времени и ресурсов для восстановления. Кроме того, ремонтные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов.

Несмотря на это, энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением поврежденного оборудования.

3 ноября Укрэнерго сообщило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки российские войска более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, применив «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения электроэнергии, которые действовали более суток.

В ДТЭК сообщили, что три теплоэлектростанции компании прекратили генерацию после массированной атаки РФ.

4 ноября из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят сети, поврежденные в результате обстрелов.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение после российского удара 3 ноября, который привел к обесточиванию объектов водоснабжения.