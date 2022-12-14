Ситуация в энергосистеме улучшилась, в ближайшие дни все регионы могут выйти на плановые отключения — ОП 14 декабря, 22:55 Кирилл Тимошенко (Фото:Скриншот телемарафона/Youtube)

Ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась. В ближайшие дни все регионы могут выйти на плановые отключения света.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

«Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась. Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений», — сказал Тимошенко.

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Он отметил, что сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях.

«Мы хотим в ближайшие дни во всех областях Украины выйти на плановые отключения», — добавил Тимошенко.

Также замглавы ОП напомнил, что отключения света могут быть и в регионах, где не было обстрелов.

Россия с октября регулярно наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Проблемы с энергоснабжением затронули множества городов и регионов, в том числе Киева. По оценкам властей, повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.