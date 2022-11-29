В Укрэнерго сообщили о росте дефицита в энергосистеме: ограничения действуют во всех областях 29 ноября, 12:12 Дефицит в энергосистеме возрос до 30%, сообщили в Укрэнерго (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

По состоянию на 11:00 вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления в Украине. Дефицит в энергосистеме возрос до 30%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго в Telegram.

Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли вчера утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

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«Общий дефицит в энергосистеме — это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны», — отметили в Укрэнерго.

Учитывая дефицит, компания доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, а ограничения должны применяться равномерно между потребителями.

28 ноября дефицит мощности составлял 27%.

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.